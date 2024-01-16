نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:53 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 16-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (26 – 30) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 31) / الصغرى (7 – 13).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 20) / الصغرى (10 – 16).