نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات خلال الساعات القادمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 10:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، ة ابتداء من اليوم الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب.

ويكون طقس اليوم الثلاثاء صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف والتدريجي. ويكون رطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجيا خاصة على البحر بعد الظهر، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب ليلاً في بحر عمان.

أما بالنسبة لطقس الأربعاء، فمن المتوقع أن يكون صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا. ويكون رطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وتوقع المركز سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة المقبل، نتيجة تأثر امتداد مرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.