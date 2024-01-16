نشكركم على متابعتكم خبر بدء الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء في العوير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 03:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي مرحلة الاختبار التشغيلي للمرحلة الرابعة من محطة إنتاج الكهرباء في العوير “المحطةH ” بقدرة 829 ميجاوات، وباستثمارات إجمالية تتجاوز مليار و100 مليون درهم.

وتشمل الاختبارات، وفق صحيفة “البيان”، التشغيل التجريبي للتوربينات ومولدات إنتاج الطاقة والربط بشبكة الكهرباء.

وأشار معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن المرحلة الرابعة، سترفع عند استكمالها. القدرة الإنتاجية الإجمالية لمجمع العوير للطاقة إلى 2,825 ميجاوات.

وأكد أن “الاختبارات التشغيلية تضمن جودة واعتمادية عمل الوحدات بشكل آمن على الشبكة، وستستمر حتى الانتهاء من المشروع خلال الربع الثاني من 2024”.