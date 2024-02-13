نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 06:59 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 13-2-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تساقط الأمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة أحياناً مع السحب، بسرعة 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب مع السحب، يصبح متوسطا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.