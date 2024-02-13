نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء قطر ضمن القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية القمة في تعزيز التعاون الإقليمي والعالمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

التقى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

جاء هذا اللقاء في إطار أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، التي انطلقت اليوم (الاثنين) في دبي، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

تمحور الحوار بين سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس مجلس الوزراء القطري حول تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات وقطر، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم التطرق إلى أهمية التعاون والتنسيق بين حكومات العالم للتصدي للتحديات المشتركة واستشراف المستقبل، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أكدت الجهود المبذولة في إطار القمة العالمية للحكومات على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودور المنصة العالمية في تبادل الأفكار والخبرات بين المسؤولين الحكوميين، وصقل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات واستشراف الفرص المستقبلية.

وفي سياق متصل، أشاد سمو الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني بالدور الحيوي للقمة العالمية للحكومات في تطوير الشراكات والتعاون الدولي، مؤكداً أنها منصة عالمية توفر فرصة للمسؤولين الحكوميين لتبادل الأفكار والخبرات، وصقل حلول مبتكرة لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل.

شهد اللقاء حضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات 2024 تشهد مشاركة أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، حيث تم تنظيم أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، وشارك فيها 200 شخصية عالمية، بالإضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.