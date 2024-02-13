نشكركم على متابعتكم خبر تنفيذاً لتوجيهات حمدان بن محمد.. استمرار العمل «عن بعد» غداً لموظفي حكومة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 13 فبراير 2024 06:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تم الإعلان عبر حساب “X” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا، بأنه، استنادًا إلى توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، فقد تم اتخاذ قرار بمواصلة العمل عن بعد يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024، نظرًا للظروف الجوية الراهنة.

يشمل هذا الإعلان الموظفين العاملين في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، على أن يتم استثناء الوظائف التي تتطلب الحضور الشخصي في مقار العمل.