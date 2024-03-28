نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة تطلق محطتها الأرضية للبث الفضائي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 مارس 2024 07:52 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حققت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إنجازاً استراتيجياً يتمثل في إطلاق محطة أرضية للبث الفضائي.

ستسمح هذه المحطة للهيئة ببث قنواتها التلفزيونية والإذاعية على الحيز الترددي الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، مما يضمن وصول محتواها إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم.

وتتكون شبكة البث الفضائي الجديدة من محطة بث رئيسية في مقر الهيئة بحلوان ومحطة بث احتياطية في مبنى قناة الوسطى في الذيد. تم تجهيز المحطتين بأحدث التكنولوجيا المتاحة في مجال البث الفضائي، بما في ذلك أجهزة وهوائيات فضائية متطورة.

وبهذه المناسبة، أكد محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أن إنشاء محطة أرضية للبث الفضائي يأتي في إطار الرؤية الرشيدة لصاحب السمو حاكم الشارقة لتطوير البنية التحتية الإعلامية للإمارة وفق أعلى المواصفات العالمية.

وأضاف خلف أن هذه المحطة ستعزز مكانة الشارقة كمركز إعلامي رائد في المنطقة، وستتيح للهيئة بث قنواتها بجودة عالية وبموثوقية أكبر.

وأشار خلف إلى أن المشروع سيوفر الكثير من التكاليف التشغيلية على الهيئة، ويزيد من خبرات كوادرها الهندسية والفنية، خاصة من أبناء الدولة.

وتضم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تحت جناحها 5 محطات تلفزيونية و 4 محطات إذاعية، بالإضافة إلى تطبيق مرايا الإلكتروني.