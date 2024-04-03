نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيه من حاكم الشارقة … رصف الطرق الداخلية في أحياء الساف والغيل بمدينة كلباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تحت إشراف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بادرت هيئة الطرق والمواصلات إلى تنفيذ مشروع رصف الطرق الداخلية في أحياء الساف والغيل بمدينة كلباء.

يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود المستمرة لتطوير المدن والمناطق ضمن إمارة الشارقة، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية من خلال تحسين الطرق ونظام الصرف الصحي، وتوفير المرافق الضرورية التي تعزز جودة الحياة وتعزز التواصل الاجتماعي في المجتمعات السكنية.

يهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للأحياء المذكورة، وتوفير شبكة طرق داخلية آمنة وسلسة لتسهيل حركة المرور والوصول إلى الخدمات الأساسية للسكان.

تشمل أعمال المشروع رصف الطرق الداخلية، وبناء نظام لتصريف مياه الأمطار، وتركيب إضاءة الشوارع، بالإضافة إلى وضع علامات المرور.

من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون العام 2024.

تُعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة لسكان مدينة كلباء، وتعزيز مكانتها كمركز سكني وسياحي متميز.