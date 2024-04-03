نشكركم على متابعتكم خبر سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي يهنئ الرئيس المصري ببدء ولايته الرئاسية الجديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 09:55 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “حمد بن محمد الشرقي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لبدء ولايته الرئاسية الجديدة.

وعبر سموه عن خالص تهانيه وتمنياته الطيبة للرئيس “السيسي” بالتوفيق والسداد في قيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

كما بعث سمو الشيخ “محمد بن حمد بن محمد الشرقي”، ولي عهد الفجيرة، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”.