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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 3-4-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية ، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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