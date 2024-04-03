نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: نقف مع الأردن بما يصون أمنه واستقراره على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. خلال الاتصال، تم مناقشة العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز التطلعات نحو التنمية والازدهار.

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تضامنه ودعمه للمملكة الأردنية وشعبها في ظل الظروف الراهنة، ودعا الله عز وجل أن يحفظ الأمن والاستقرار في الأردن ويديم عليها الخير والسلام. كما أكد وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية لحفظ أمنها واستقرارها.

من جهته، أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تقديره للمشاعر الطيبة والتضامن التي أبداها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تجاه المملكة الأردنية وشعبها. وأعرب عن تقديره للدعم الثابت من دولة الإمارات للأردن في مختلف المجالات.

خلال الاتصال، تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، ومنها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. وأكد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف العنف في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

وفي هذا السياق، أكدا على ضرورة التحرك الدولي الجاد لمنع تصاعد الصراع في المنطقة وتجنب الأزمات الجديدة. وأشارا إلى أهمية إيجاد حل سياسي عادل وشامل على أساس حل الدولتين، مما يضمن الاستقرار والأمن للجميع.