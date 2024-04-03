نشكركم على متابعتكم خبر حاكم عجمان يهنئ الرئيس المصري بأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 3 أبريل 2024 05:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تهنئة، إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة عبدالفتاح السيسي.