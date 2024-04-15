نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

خلال اتصال هاتفي اليوم، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة.

تناول الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الوضع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الإنسانية في غزة. أكد كل من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و أمير قطر خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للمدنيين وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.

شدد الطرفان على ضرورة العمل المشترك لمنع توسيع الصراع في المنطقة وتجنب تفاقم الأزمات الجديدة، وأشارا إلى أهمية إيجاد حل سياسي للسلام العادل والشامل على أساس “حل الدولتين”، الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.