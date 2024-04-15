تعزيز التعاون بين “تريندز” ومعهد العلاقات الدولية الفرنسية ومركز السياسة الأوروبية في فرنسا

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 10:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في حلقتين نقاشيتين مع نظرائهم في معهد العلاقات الدولية الفرنسية (IFRI) ومركز السياسة الأوروبية في فرنسا (CEP)، سبل تعزيز التعاون البحثي والقضايا ذات الصلة بالتطرف وأفريقيا، وذلك على هامش مشاركة المركز في معرض باريس الدولي للكتاب 2024.

وبحسب “وام”، تناولت حلقة النقاش الأولى، التي جمعت باحثين وخبراء من “تريندز” ومعهد إفري (IFRI)، قضايا التطرف وخطورة الجماعات المتطرفة على المجتمعات والدول الوطنية، إضافة إلى آفاق التعاون البحثي المشترك في هذه القضايا وغيرها.

وبحث “تريندز” ومعهد إفري قضايا القارة الأفريقية، وجوانب التعاون المشترك، واتفقا على استمرار التواصل وصولاً إلى إبرام اتفاقية شراكة تؤطر هذا التعاون.

وفي الحلقة النقاشية الثانية، استعرض باحثو المركز مع نظرائهم في مركز السياسة الأوروبية في فرنسا (CEP)، سبل تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، وقدم كل طرف نبذة عن طبيعة عمله ومجالات التعاون.

وأكدت الحلقة النقاشية أهمية دور مراكز البحث والفكر في قراءة الأحداث واستشرافها، مشددين على أهمية تبادل الخبرات، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل لإعداد خطة عمل للتعاون المشترك، تشمل المجالات البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، ونشر أبحاث ودراسات الجانبين.