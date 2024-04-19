نشكركم على متابعتكم خبر برعاية حاكم الفجيرة ملتقى الفجيرة الإعلامي يبحث مستقبل “الإعلام الموازي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 07:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يقام ملتقى الفجيرة الاعلامي في الفترة ما بين 25-26 ابريل 2024 بعنوان ” الإعلام الموازي ..محطات ورؤى ” وبتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وهيئة الفجيرة للثقافة والاعلام وبالتعاون مع وكالة أنباء الامارات .

وقد عقدت اللجنة العليا للملتقى مؤتمرا صحفيا بحضور سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري وناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وجمال آدم مدير المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وعدد كبير من الإعلاميين والمنظمين للملتقى في فندق دبل تري – الهيلتون