محمد بن راشد يُقدّم واجب العزاء في حشر بن حمد بن جمعه آل مكتوم

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 07:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبصحبته سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حشر بن حمد بن جمعه آل مكتوم، وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء في دبي.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.