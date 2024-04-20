نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يوجه بالبدء في تقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 20 أبريل 2024 06:55 مساءً - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجهات المعنية في الإمارة بالبدء فوراً في تقييم الأضرار الناجمة عن تأثيرات الحالة الجوية التي مرت بها الإمارة.

كما وجه سموه بإعادة فتح مجاري الوديان في إمارة الفجيرة التي تم ردمها، مما تسبب في تجمعات كبيرة من مياه الأمطار في الأحياء السكنية في مدينة كلباء.

وأمر سموه القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني بالعمل والتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية وبلديات الإمارة وجميع الجهات ذات الاختصاص لمباشرة تقييم الأضرار وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لمواجهة آثار الحالة الجوية.

وقد ثمن سموه جهود فرق العمل الميدانية والمتطوعين الذين ساهموا في مواجهة الحالة الجوية ومساعدة أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم واستعادة الحياة الطبيعية في جميع مناطق الإمارة.