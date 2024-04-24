نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة وملك البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

خلال لقاء جمع بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لتحقيق المصالح المشتركة.

أثناء هذا اللقاء، ناقش الطرفان أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الاستقرار والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط من خلال التفاوض والحوار، وتجنب التصعيد العسكري.

وفي هذا السياق، أعربا عن أملهما في نجاح القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والثلاثين، التي ستستضيفها مملكة البحرين في 16 مايو المقبل، برئاسة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بإصدار قرارات بناءة تعزز التضامن العربي وتعزيز وحدة الصف العربي.

كما دعوا إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من أجل تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ودعم مساعي تحقيق السلام الإقليمي الشامل، بما في ذلك حل الدولتين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولتهم المستقلة.

وحضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.