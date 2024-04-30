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الإمارات تحتفي بيوم العمال العالمي بتكريم إنجازاتهم وتعزيز حقوقهم

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:55 مساءً -  

متابعة – مروة البطة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا، بيوم العمال العالمي، تجديدًا لالتزامها الراسخ بتحسين حقوق العمال وامتيازاتهم إلى أفضل المستويات العالمية، انطلاقًا من إرثها الأخلاقي والإنساني.

أبرز الإنجازات:

توفير الحماية الاجتماعية والرفاه والاستقرار المهني: حققت الإمارات مستويات متقدمة في توفير بيئة عمل داعمة للإنتاج والإبداع، وجذب الكفاءات من خلال مبادرات وتشريعات إنسانية.

مبادرات متنوعة للاحتفاء بالعمال: تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها، فعاليات رياضية وثقافية وترفيهية، وزيارات ميدانية لتكريم العمال وتوزيع الهدايا.

بطولة كريكت وماراثون للعمال: فعاليات رياضية مميزة احتفاءً بجهود العمال وإنجازاتهم.

زيارات ميدانية وتكريم قدامى العمال: تقديرًا لخدمتهم الطويلة وتفانيهم في العمل.

مسابقات ترفيهية وتثقيفية: تعزيز التواصل والتفاعل بين العمال من مختلف الجنسيات.

احتفالية ضخمة من وزارة التسامح والتعايش: تكريم لدور العمال في تنمية الاقتصاد وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

تطورات هامة في مجال حقوق العمال:

تعديلات قانون تنظيم علاقات العمل: تسريع البت في الشكاوى العمالية وتعزيز امتثال أصحاب العمل للقوانين.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل: ضمان دخل للموظفين خلال فترة البطالة حتى إيجاد فرص عمل جديدة.

برنامج حماية العمالة: شمل أكثر من 98.8% من العاملين في القطاع الخاص، وقدم العديد من الخدمات للعمال.

نظام الادخار: بديل اختياري لمكافأة نهاية الخدمة، يسمح باستثمار المبالغ للموظفين في صناديق استثمارية معتمدة.

حماية حقوق العمالة المساعدة: تشريعات وقوانين تضمن حقوقهم وامتيازاتهم.

حظر العمل وقت الظهيرة: حماية العمال من مخاطر العمل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

تعزيز الصحة والسلامة المهنية: قواعد ودليل إجراءات للتعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة.

شريحة “السعادة” للعمال: تواصل سهل وبأسعار رمزية مع عائلاتهم وأصدقائهم في بلدانهم.

356 محطة استراحة لسائقي دراجات توصيل الطلبات: توفير ظروف عمل ملائمة لهم.

تُؤكد الإمارات التزامها الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمال، وتعزيز حقوقهم وامتيازاتهم، وتقدير مساهماتهم في تنمية وازدهار الدولة.

 



            

رجل الاعمال حسن حريري

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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