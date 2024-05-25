نشكركم على متابعتكم خبر مطارات أبوظبي و”الاتحاد” تعلنان عن شراكة لتعزيز الخدمات الأرضية في المطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 مايو 2024 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقعت مطارات أبوظبي والاتحاد لخدمات المطار، اليوم، عقدا لتوسيع شراكتهما الطويلة الأمد في تقديم الخدمات الأرضية للمسافرين في مطار زايد الدولي، وذلك بهدف تحسين تجربة المسافرين من خلال تقديم خدمات متميزة وسلسة.

وبحسب “وام”، يتزامن هذا الإعلان مع النتائج الأخيرة لحركة نقل الركاب في مطارات أبوظبي، التي شهدت نمواً كبيراً بنسبة 35.6 في المائة، مما يشير إلى تزايد الطلب على السفر.

وبموجب العقد ستنفذ الشركتان العديد من المبادرات لتحسين الكفاءة التشغيلية والسلامة وجودة خدمات المناولة الأرضية، والعمل معاً لتوفير تجربة عالمية المستوى للمسافرين عبر مطار زايد الدولي.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي إن الاتحاد لخدمات المطار هي الشريك المناسب والموثوق لإدارة عمليات المناولة الأرضية لدى المطار.

من جانبه قال جبران البريكي، مدير عام شركة الاتحاد لخدمات المطار إن توقيع العقد علامة بارزة في الشراكة مع مطارات أبوظبي، وتعزز التزام الشركة بتقديم أفضل تجربة للمسافرين.

وستوفر شركة الاتحاد لخدمات المطار، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة “القابضة”، مجموعة شاملة من خدمات المناولة الأرضية ، تتضمن مناولة الأمتعة وخدمات الشحن وخدمة الطائرات وغيرها.