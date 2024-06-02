عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة “بريكس”

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 11:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة “بريكس” الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين في الدولة.

وبحسب “وام”، تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مستجدات مشاركة دولة الإمارات في مجموعة “بريكس”، وبحث سبل تعزيز هذه المشاركة وضمان أعلى مستويات التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تكثيف وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية لتحقيق مشاركة فعالة ومؤثرة في المجموعة، وبما يعكس مكانة دولة الإمارات ودورها المسؤول في تعزيز العمل متعدد الأطراف مع جميع الشركاء الفاعلين في العالم”.

وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً قدمه سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا الإمارات لدى مجموعة “بريكس”، حيث لخص العرض مستجدات المشاركة الإماراتية، وأولويات دولة الإمارات في التعاطي مع أبرز محاور عمل المجموعة.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة دور مختلف الجهات، والمبادرات المقترحة لتعزيز مشاركتها ضمن مختلف مسارات المجموعة الاقتصادية والثقافية والعلمية.

حضر الاجتماع معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ومعالي حميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص، رئيس ديوان المحاسبة ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.

كما حضر الاجتماع سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وسعادة عبيد راشد الحصان الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا الإمارات لدى مجموعة بريكس، وسعادة عبدالله أحمد عبدالله سالم بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وسعادة عمران أنور السيد محمد شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة مها تيسير بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وسعادة سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية والأمنية وسعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.