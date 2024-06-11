نشكركم على متابعتكم خبر برئاسة محمد بن راشد: مجلس الوزراء يعتمد إصدار قانون اتحادي بشأن السير والمرور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم في قصر الوطن، حيث تم اعتماد إصدار قانون اتحادي جديد بشأن السير والمرور.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “اعتمدنا اليوم إصدار قانون اتحادي جديد بشأن السير والمرور، يتضمن تعديلات لتصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، بما يواكب التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً. هذا التشريع الجديد يواكب التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية بمختلف أنواعها، ويعزز الاعتماد على وسائل نقل تستثمر التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق في الدولة”.