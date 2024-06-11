نشكركم على متابعتكم خبر الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

أبدت الرئاسة الفلسطينية، ترحيبها بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار بقطاع غزة.

كما وأعلنت تأييدها القرار الذي يشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحائه.

بالإضافة إلى رفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للحرب في غزة.