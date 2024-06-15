نشكركم على متابعتكم خبر برعاية منصور بن زايد.. البطولة الـ 5 لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية تنطلق غدا من الدنمارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 يونيو 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، تنطلق غدا “السبت” منافسات البطولة الخامسة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية لموسم 2024، وذلك في المركز الوطني الدنماركي للفروسية بمنطقة فيلهيلمسبورج.

وبحسب “وام”، تشارك في البطولة مجموعة من الخيول العربية من الدنمارك ودول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر خامس بطولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، والثانية في أوروبا، وتقام بالتزامن مع بطولة فيلهيلمسبورج الدولية 2024.

وتم إطلاق كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل في سبتمبر من العام الماضي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، ويشتمل على 10 بطولات تقام في دول من الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا واستراليا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص في تلك الدول، وخصصت لها جوائز مالية مجزية للفائزين بالمراكز الخمس الأولى في كل بطولة.

يذكر أن البطولة الأولى لكأس الإمارات العالمي لموسم 2024، كانت قد أقيمت في فبراير الماضي في أستراليا من خلال البطولة الأسترالية الدولية للخيل العربية 2024 بمنتزه ويلينجا بمنطقة باولي بوينت، فيما شهدت مملكة البحرين البطولة الثانية التي أقيمت في المنامة في الفترة من 14 -16 مارس الماضي، وشهدت مدينة سكوتسديل الأمريكية البطولة الثالثة التي أقيمت بالتزامن مع كأس العالم للمربين في مارس الماضي أيضا، بينما أقيمت البطولة الرابعة في الأول من يونيو الجاري بميدان الفروسية “لو جراند باركيه” بمدينة فونتينبلو الفرنسية.