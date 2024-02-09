انت الأن تتابع خبر للكبار فقط وبدون خجل كما ولدتها امها .. الدلوعة ديمي روز بدون ملابس علي حمام السباحة.. اتفرج علي المهلبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنها دائمًا ما تستحوذ على انتباه وقلوب أتباعها وتقوم بنشر صور لها دائما وهي باوضاع وتدور حول نقدها الواسع جدًا نشرت ديمي روز صورة لها وهي بدون ملابس تماما.

وشاركتها مع معجبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في اخر صور لها وتظهر ديمي روز جميع جسدها بطريقة مكشوفة للجميع.

وظهرت في عده صور وهي بدون ملابس تماما اي قطعه على جسدها مما اثاره انتقادات واسعه حول هذه الجلسه التي كانت تقوم بتصويرها

ما تظهر ديمي روز اطلاله جذابه للجميع وتظهر فيها جسدها متناسق للغايه و تفاعل المتابعون مع الصور معربين عن إعجابهم بمظهر روز وانتقدها البعض لجرأة ظهورها ، معتبرين أنها تجاوزت الجرأة.

ظهرت ديمي روز في الصور عارية تمامًا ، مرتدية فقط فستانًا شفافًا باللون الأحمر ، دون أي قطعة من القماش عليها