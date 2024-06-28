بعد طرحه أغنية يادمعي.. رامي جمال يتصدر تريند (X)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم رامي جمال التريند الأول على موقع التدوينات القصيرة (X) تويتر سابقًا، بعد إطلاق أغنيته الجديدة باسم «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.







بوستر أغنية يادمعي

وتداول الجمهور بوستر أغنية «يا دمعي» وكلمات الأغنية التي أطلقت بالطابع الخفيف لتناسب الأجواء الصيفية وهو ما جعلها تصعد لصدارة التريند كما تواجدت الأغنية في الأكثر رواجا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وتصدرت قوائم المشاهدة.

الأغنية الجديد شهدت تعاون رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كرتونية صعيدية مع كلمات الأغنية وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

ويأتي تصدر رامي جمال لتريند إكس بأغنية يا دمعي بعد أن تصدر التريند خلال الفترة الماضية ولعدة أسابيع بأغنيته "بيكلموني" وألبومه "جيت متأخر" الذي حقق به نجاحات كبيرة.

كلمات أغنية يادمعي

ومن كلمات أغنية يادمعي:

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

روحتلهم ردوا بابهم

يحرم على قلبي عتابهم

مش مديهم حب تاني هما خلاص خدوا منابهم

بره من قلبي اتطردوا لو يستاهلوا كانوا قعدوا

الظاهر ان الناس الحلوة خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

خلصوا خلاص بقى وانقرضوا

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك

واللي سكنتوا مساكني من نقطة ضعفي مسكني

بطلت الطيبة بطلتها ومفيش حاجة هتحركني

عززته سقاني من ذله صدمتني ابيار غله

ويا عيني عليا مع اني قدمت الأسبوع كله

قدمت الأسبوع كله

ويا مخي مين لففك ويا وجعي ازاي اخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي

نفسي في فرحة تنشفك