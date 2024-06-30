بعد تحقق توقعاتها لهن.. توقعات جديدة من ليلي عبد اللطيف لـ شيرين وياسمين عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تظهر كل فترة خبيرة التوقعات اللبنانية ليلي عبد اللطيف لتطرح العديد من توقعاتها عن مختلف المجالات، واطلقت ليلي عبد اللطيف توقعات جديدة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوقع فيها ليلي عبد اللطيف شئ لـ شيرين عبد الوهاب وياسمين عبد العزيز، فيذكر أنها مسبقًا قد توقعت انفصال ياسمين عبد العزيز وتوقعت أيضًا خطوبة شيرين عبد الوهاب.

توقع جديد من ليلي عبد اللطيف لـ شيرين عبد الوهاب

حيث توقعت ليلي عبد اللطيف أن شيرين عبد الوهاب ستعود لنجاحاتها المسبقة على خشبة المسرح وأنها لن تسقط أبدًا وأنها ستنجح أكثر من سابق، وأنه لا أحد سيوقفها عن نجاحها وأنها ستحيئ حفل لبنان المقبل لأن الجمهور اللبناني يحبها.

توقع جديد من ليلي عبد اللطيف لـ ياسمين عبد العزيز

وتوقعت ليلي عبد اللطيف إلى ياسمين عبد العزيز أنها ستغني فى أعمال استعراضية مثل سعاد حسني، حيث صرحت قائلة: لم أتمني إلى ياسمين عبد العزيز الطلاق من أحمد العوضي وأنهم سيعودوا قريبًا في عمل فني سواء مسلسل أو فيلم ويحقق نجاحًا كبيرًا، وصداقتهم ستكون أقوي.

وتابعت قائلة: ياسمين ستعود للتمثيل بشكل أقوي وستغني في أعمال استعراضية مثل سعاد حسني، واتمني لها أن تعود هي وأحمد العوضي مرة أخري لأنه لن يأتي مثلهم.

شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب تريند مؤشر بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب أغنية لها بعنوان “كل الحاجات” على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع من الأغنية، وترددت أنباء عن أن الأغنية الجديدة مسربة بعد أن سجلتها شيرين خلال الفترة الماضية لكنها أجلت إطلاقها بسبب أزمتها الأخيرة

وجاء تسريب الأغنية الجديدة لـ شيرين عبدالوهاب بعدما أثار زوجها السابق المطرب حسام حبيب الجدل بتسجيلات صوتية مسربة، يكشف خلالها معاناة شيرين مع شقيقها واعتدائه عليها.

أعمال ياسمين عبد العزيز القادمة

تعاقد السيناريست عمرو محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ليكون هو مؤلف مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه في ماراثون دراما رمضان للعام القادم 2025 بعد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي، ولكن لم يتم الكشف إسم المسلسل بعد ولكنه ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية التي تدور في إطار درامي مميز وكانت ياسمين عبد العزيز قد قالت في أحد اللقاءات أنه سيكون من أقوى الأعمال وسيكون مفاجأة للجمهور.