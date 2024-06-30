القائمة المبدئية للمسلسلات المشاركة في دراما رمضان 2025 (تقرير)

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء نجوم الفن التحضير للسباق الرمضاني المقبل 2025 فقد أعلن الكثير منهم عن تواجدهم في دراما رمضان 2025، فمنهم من شارك السباق الرمضاني المنقضي وسيكمل بأجزاء جديدة ومنهم من سيقدم عمل جديد.

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز الفنانين والفنانات المشاركين في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 وأيضًا أسماء بعض المسلسلات:-

1-المسلسلات ذات أجزاء متعددة

"المداح 5"

يشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني المقبل بالجزء الخامس من سلسلة اجزاء المداح وذلك بعد تحقيق الجزء الرابع نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند أثناء عرضه، ويشارك في بطولة المداح الفنانة هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان من المقرر خلال الفترة المقبلة الكشف باقي فريق العمل.

"كامل العدد 3"

تشارك الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" وذلك بعد تحقيق الجزئين الأوائل نجاحًا كبيرًا ويلقي دائمًا تفاعل من الجمهور، ويشارك في بطولته الفنان شريف سلامة والفنانة ميمي جمال، والفنانة إسعاد يونس.

"العتاولة 2"

يشارك الفنان أحمد السقا في السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي لقي نجاحًا كبيرًا بالجزء الأول في السباق الرمضاني المنقضي، ويشارك في بطولة المسلسل كلًا من الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة والفنان طارق لطفي والفنانة زينة والفنانة مي كساب والفنانة نهي عابدين وغيرهم.

"أشغال شقة 2"

يشارك كلًا من الفنانة أسماء جلال والفنان هشام ماجد بالجزء الثاني من المسلسل الكوميدي "أشغال شقة" والذي قد حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ولقي إشادات واسعة من الجمهور وهذا ما شجع فريق عمل المسلسل على تقديم جزء ثاني منه.

2-المسلسلات الجديدة

“ظافر العابدين”

أعلن الفنان ظافر العابدين منذ فترة عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "عن عودته إلى المشاركة في موسم دراما رمضان والمشاركة العام المقبل دون الكشف اسم وتفاصيل العمل المرتقب،وقد نشر ظافر العابدين صورة من تعاقده مع إحدي شركات الإنتاج من أجل تقديم مسلسل رمضان 2025.

''ياسمين عبد العزيز"

تعاقد السيناريست عمرو محمود ياسين مع الفنانة ياسمين عبد العزيز ليكون هو مؤلف مسلسلها الجديد الذي سيتم عرضه في ماراثون دراما رمضان للعام القادم 2025 بعد غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن ماراثون دراما رمضان لهذا العام الحالي، ولكن لم يتم الكشف إسم المسلسل بعد ولكنه ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية التي تدور في إطار درامي مميز وكانت ياسمين عبد العزيز قد قالت في أحد اللقاءات أنه سيكون من أقوى الأعمال وسيكون مفاجأة للجمهور.

“محمد أمام”

يستعد حاليًا الفنان لخوض تجربة درامية جديدة يُنافس بها في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025، ومن المفترض أنه مسلسل مكون من 30 حلقة من إنتاج المنتجة مها سليم ويتم التعاقد مع باقي أبطال العمل.

والجدير بالذكر أنه قد حقق الفنان محمد إمام نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام بمسلسل "كوبرا" الذي طرح في النصف الثاني من شهر رمضان.

“مي عمر”

تحدث المخرج محمد سامي خلال حلوله ضيفًا هو وأبطال مسلسل «نعمة الأفوكاتو» على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية"، عن تحضيره لمسلسله في رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، ولكن هذه المرة وعد الجمهور برؤيتها في شكل مختلف تمامًا عن الأعمال التي سبق وقدمتها، وقال: "العمل القادم مسلسل لرمضان 30 حلقة مش 15 حلقة، بدأت كتابته ووصلت للحلقة الـ17، إحنا هنخفي أي معلومات دلوقتي، مي عمر هتطلع بشخصية مختلفة".

"عمرو سعد"

تعاقد الفنان عمرو سعد مع المخرج محمد سامي لتقديم عمل درامي جديد في رمضان 2025 يحمل اسم "سيد الناس" لكن دون الكشف قصة وأبطال العمل.

والجدير بالذكر أنه قد غاب الفنان عمرو سعد عن المشاركة في السباق الرمضاني المنقضي، ويذكر أنه قد قدم مسلسل الأجهر عام 2023 لقي نجاحًا كبيرًا.