القاهرة الإخبارية تنشر تقريرا عن تاريخ المناظرات الرئاسية الأمريكية (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - تاريخ المناظرات الرئاسية الأمريكية
وكشفت القاهرة الإخبارية أن أول مناظرة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة كانت بين جون كينيدي ضد ريتشارد نيكسون، لافتة إلى أن المناظرة الرئاسية الأمريكية تعتبر أهم حدث سياسي في الولايات المتحدة، ويترقبها العالم قبيل كل انتخابات.
وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترامب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
جدير بالذكر، أن مشادة كلامية وشجارًا علنيًا نشب بين حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حدثت من جهة، وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية من جهة أخرى، قبل المناظرة الرئاسية المرتقبة، والتي ستجرى يوم الخميس المقبل.
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