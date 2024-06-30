السلطات الصحية الإسرائيلية تعلن إصابة 5 جنود جراء الاشتباكات في غزة

جدة - نرمين السيد - خسائر جيش الاحتلال

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، إصابة 5 جنود بجروح خطيرة جراء الاشتباكات في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد بأن جيش الاحتلال يعاني جراء نقص الجنود ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة. ورغم ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على القطاع، حيث استمر القصف جوًا وبرًا وبحرًا. هذا العدوان أدى إلى وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وتسبب في دمار هائل للبنية التحتية والمرافق الحيوية، مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

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