منها الكاكاو وعصير البرتقال.. مشروبات مهمة لزيادة التركيز في الصباح

يشعر الأفراد بسبب عدم القدرة على النوم الجيد خلال الطقس الحار، من الشعور بالكسل والخمول وقلة النشاط والتركيز.





يعتاد الأفراد بمجرد الاستيقاظ من النوم على شرب القهوة، للشعور باليقظة والتركيز في الأنشطة اليومية سواء المذاكرة أو مهام العمل.

وكشف الخبراء على عدد من المشروبات الصحية التي يفضل الاستعانة بها في ساعات الصباح للتخلص من الإحساس بالكسل أو الخمول.

وتعزز تلك المشروبات من عامل التركيز لطلاب الثانوية العامة سواء قبل المذاكرة أو بعدها، وأيضا لدى الموظفين خلال ساعات العمل لدورها في مساعدة خلايا المخ وجعل العقل متيقظا.

مشروبات تخفف التوتر

ومن بين المشروبات التي تساعد في الشعور بالاسترخاء والهدوء وتخفف الإحساس بالتوتر:

-عصير البنجر:

يعتبر من المصادر الأساسية الغنية بالبوتاسيوم والفيتامينات وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، حيث تساعد في خفض ضغط الدم وتعزيز قوة الجسم وزيادة التركيز والانتباه.

-الكاكاو:

يساعد شرب الكاكاو الساخن في تحفيز تدفق الدم وزيادة نسبة الأكسجين في الدماغ، للبقاء في حالة انتعاش باستمرار، والتخلص من الإحساس بالتعب.

-عصير البرتقال:

يساعم عصير البرتقال في تقوية الذاكرة بسبب غناه بفيتامين سي، ويفضل عدم إضافة السكر بسبب فوائده الصحية.

-الشاي الأخضر:

يعد من المشروبات التي تعزز من الدماغ، بسبب غناه بالأحماض الأمينية التي تساهم في الإحساس بالتأمل والهدوء.

-عصير البطيخ:

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يتوفر بها مادة الليكوبين المسؤولة عن عدم فقدان القدرة المعرفية والبقاء في صحة ونشاط.