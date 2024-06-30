عمرو دياب يشعل صيف الساحل في أضخم حفل بمراسي

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا ساهرًا في صول بيتش بمنتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري غفير.

تفاصيل حفل عمرو دياب بالساحل

وكانت منطقة الحفل قد شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور قبل انطلاقه بساعات حيث حرصت جمهور الهضبة على حضور الحفل في وقت مبكر.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقدم الفنان عمرو دياب فاصلًا من أجمل اغنياته مثل بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، تملي معاك والتي شاركه الجمهور غنائها.

أشهر أغاني عمرو دياب

وواصل الهضبة تقديم أشهر أغنياته خلال الحفل ومنها انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، الكلمه الحلوة، كما قدم الميدلي الشهير الذي يضم أغنيات قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع.

آخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح أمس ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر أمير محروس، وفور طرح الأغنية تصدرت تريند موقع التغريدات القصيرة إكس في مصر.