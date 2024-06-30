مسؤولو مستشفى العودة بـ غزة: الخدمات عرضة للتوقف بسبب نقص الوقود

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولو مستشفى العودة بغزة، إن "الخدمات عرضة للتوقف بشكل كامل بسبب نقص الوقود الناتج عن الحصار الإسرائيلي للقطاع"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37.834 شهيدا و86.858 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي. وأكدت الصحة الفلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها 40 شهيدا و224 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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