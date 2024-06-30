أحمد حاتم يعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أحمد حاتم، في الوقت الحالي، حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لمجموعة من الأعمال بين السينما والدراما، وقد انتهى من تصوير بعضهم وينتظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، وفي السطور التالية نرصد هذه الأعمال.

ويرتقب الفنان أحمد حاتم، خمس أعمال فنية، منها ما هو في مرحلة التصوير وما انتهى تصويره، تشمل هذه الأعمال فيلم "المنبر"، "الملحد"، "قصر الباشا"، "حدوتة الأيام الباقية"، ومسلسل "السرداب".

فيلم "قصر الباشا"

يتم تصويره حاليًا في أسوان، ويلعب خلاله دور مدير القصر، ويشاركه في بطولة الفيلم حسين فهمي، صدقي صخر، مايان السيد، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

فيلم "المنبر"

الفيلم قد انتهى تصويره والمونتاج الخاص به، وسيعرض في موسم صيف 2024، ويتناول الفيلم قصص مشايخ الأزهر في فترة الاحتلال البريطاني، ويضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم زينة، أشرف زكي، أحمد عبد العزيز، سامح الصريطي.

فيلم "الملحد"

انتهى أيضًا من تصويره والمونتاج، وشارك فيه محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

فيلم "حدوتة الأيام الباقية"

يقوم أحمد حاتم بتصويره حاليًا، ويعتبره من أصعب أدواره، يشارك في العمل كارمن بصيبص، مريم الخشت، حنان سليمان، مراد مكرم، سماح أنور، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي وخيالي.

مسلسل "السرداب"

انتهى تصويره مؤخرًا، وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي١٩٤٣ والفترة الحالية٢٠٢٤، ويشارك في البطولة رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، وآخرون، والمسلسل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة وتأليف مصطفى حمدي.