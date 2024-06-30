جدة - نرمين السيد - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الصحافة العراقية ذات دور وطني مهم في تاريخ الوطن، وأسهمت في رفع مستوى الوعي والثقافة العامة للشعب العراقي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأضاف السوداني، خلال الاحتفال بـ "يوم الصحافة العراقية" في بغداد، أن الصحافة العراقية عامل قوي ومؤثر وتتحمل جانبًا من مسؤولية الدفاع عن الوطن، مؤكدًا: "الصحافة العراقية سجلت نضالنا ضد قوى الإرهاب والعمل على حفظ أمنه واستقراره". وأكد رئيس الوزراء العراقي: "نعمل بشكل دائم لتوفير البيئة المناسبة للعمل الصحفي المتميز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السوداني: الصحافة العراقية سجلت نضالنا ضد قوى الإرهاب وحفظ أمن الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.