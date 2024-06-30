المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الشعب المصرى ومؤسسات الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 12:35 مساءً - تقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهنئة للشعب المصري وكافة مؤسسات الدولة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يجدر بالإشارة أن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عن انتاجه الفيلم الوثائقي "آخر أيام الجماعة"، وعرضه على شاشة قناة "الوثائقية، وذلك احتفاءً بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2013.

ويوثق الفيلم أبرز جرائم الجماعة الإرهابية، والأخطاء الكبرى التي ارتكبتها خلال عام حكمها، وصدامها مع مختلف القوى الوطنية والسياسية؛ ما تسبب في اتساع دائرة الاحتجاجات في كل محافظات مصر، وزيادة موجات التمرد شعبيًّا؛ رفضًا لاستمرار حكم الجماعة، وصولًا إلى مشهد خروج المصريين في الثلاثين من يونيو؛ لاستعادة هويتهم، وحماية وطنهم، وهو ما عبر عنه البيان التاريخي في الثالث من يوليو، الذي جاء استجابةً لمطالب الشعب المصري.