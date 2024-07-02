حظك اليوم.. توقعات الابراج الاربعاء 3-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: تتحرر من المعاكسات الفلكية التي اعاقت أمامك الطريق اعتبارا من منتصف النهار مع وصول القمر الى الدلو ما يجعلك تتقدم بخطى ثابتة واكيدة ويسهل أمامك الاعمال وتستعيد قواك المعنوية والجسدية ما يعني بالاجمال نتائج إيجابية تتلقاها وافكارا متميزة تطلقها.

عاطفياً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة فهي لن تتكرر ثانية في المدى المنظور.

صحياً: قم بأي نشاط يبقيك في حركة بدل الجلوس ومشاهدة التلفزيون.

حظك اليوم برج الثورالاربعاء 3-7-2024

مهنيا: تتبدل الاجواء اعتبارا من بعد الظهر مع وصول القمر الى الدلو المواجه لبرجك لذلك لا تتخذ مجازفات من اي نوع كانت ولا تدين المال وحاول أن تبتعد عن الاستثمارات بدون ضمانات جدية وتجنب المغرضين والسارقين والمحتالين ولا تعط ثقة لبعض الواهمين.

عاطفياً: تجد ومتعة في التعرف إلى أشخاص جدد تربطك بهم علاقة سطحية أو مسلية تنسيك همومك المهنية.

صحياً: تشعر أنك بحالة جيدة جداً، وعندك ثقة بنفسك، وهذا يعطيك سرعة وقدرة على الشفاء إذا كنت مريضاً.

حظك اليوم برج الجوزاءالاربعاء 3-7-2024

مهنياً: تحتفل باجواء هوائية مناسبة جدا مع وصول القمر الى الدلو لينضم الى كوكب بلوتون يحمل إليك حوافز كثيرة فتشتد الثقة بالنفس وتطلع على معلومات مناسبة وتدرس عرضا أو تقدم طلبا يلاقي الموافقة

عاطفياً: كن عادلاً مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية.

صحياً: حاول أن تجعل حياتك أكثر تناغماً لتنال الراحة التي تستحقها جراء كثرة انهماكاتك.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: ترتاح اعتبارا من بعض الظهر مع وصول القمر الى الدلو الصديق ما يجعلك تدرس عرضا أو تقدم طلبا يلاقي الموافقة وتتفوق على منافسين وتفرض اسلوبك في العمل يوم جيد حاول أن تستفيد منه.

عاطفياً: لا تجاف الشريك ، فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما ولا سيما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: حاول ان تتعامل بدبلوماسيه فائقة في هذا اليوم الطويل والمزعج فلكيا ولا تثر ردات فعل عداءية وكن ايجابيا جدا وحاول أن تتخطى بعض الاستفزازات.

عاطفياً: مقارنتك لفكرة الزواج اختلفت اليوم عما كانت عليه في السابق، مع اتخاذك بعض التعديلات بشأنه.

صحياً: لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكراً.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: تلاحق أهدافك بكثير من الدقة والجرأة مع وجود القمر في الجدي ومن ثم في الدلو تاثيرات جيدة تدعم خطواتك وتحفزك على القيام بالمشاريع وللتطرق إلى بعض المواضيع الجديدة.

عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة.

صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: تتحسن الاوضاع مع دخول القمر الى الدلو اعتبارا من منتصف النهار الذي يحمل بعض الهدايا الفلكية التي تفرح قلبك فتجد نفسك في مكان جيد مرتاحا للتطورات وتعيش أجواء سهلة تعوض عن التعقيدات المهنية والمادية.

عاطفياً: تحرّك من الشريك يعيد تصويب الأمور، ويضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة .

صحياً: همومك الفكرية تؤثر سلباً في قوة عطائك، فخذ الأمور بإيجابية.

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حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: مطلوب منك في هذا اليوم الضاغط التعامل بدبلوماسيه ودقة هناك من يحاول زجك بورطة او دفعك الى القيام بما لا يناسبك فكن متنبها ولا تتجادل مع احد واترك الخيارات والقرارات الصعبة لغيرك.

عاطفياً: تربطك بأحد مواليد برجك صداقة قديمة، قد تتحول إلى مشاعر أعمق، فحب.

صحياً: حان الوقت للتركيز على النشاطات الخارجية من سفر ونزهات ورحلات ترفيهية.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: تطل على يوم واثق متفائل تشرح وجهة نظرك وتتعامل مع المستجدات ومع الناس بمهارة واسلوب مقنع وقدرة على النفاوض والنقاش مذهلة كذلك تتحدث التأثيرات الايجابية عن فرص جديدة تتعلق ببعض العائدات ومصادر الربح.

عاطفياً: تحاول السيطرة على مشاعرك تجنباً لجرح مشاعر الشريك، وتلجأ إلى أحد الأصدقاء طلباً للمساعدة والنصح.

صحياً: العلاقة بين شعور الراحة والاسترخاء وبين تصرفاتك في الحياة باتت واضحة، فالاثنان يؤثر أحدهما في الآخر.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: تسعى في هذا اليوم المالي مع انتقال القمر الى البيت الثاني بيت المال إلى عمل او منصب لكي تزيد من مدخولك المادي أو لكي تستفيد من فرصة للتفاوض بشأن عقد جديد أو حتى تقوم بعمليات بيع او شراء طالما رغبت بها لكن حاول دائما أن توازن بين مدخولك ومصروفك.

عاطفياً: عليك إقناع الشريك بمماشاتك حتى النهاية، ولا سيما أن تجاربه السابقة معك غير مشجعة.

صحياً: أنت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي ممارسة الرياضة للمحافظة على لياقة بدنية فقدتها أخيراً بسبب الإفراط في الطعام.

حظك اليوم برج الدلوالاربعاء 3-7-2024

مهنياً: تتحسن الظروف وتمضي اوقاتا طيبة مع انتقال القمر الى برجك الذي يحمل لك اخبار طيبة واجواء مناسبة للأسفار والمشاريع والترتيبات الايجابية والتجارب المشوّقة.

عاطفياً: تنتابك رغبة كبيرة في أن تكون محبوباً ومرغوباً به وتبذل كل ما وسعك لتنال إعجاب المحيطين بك..

صحياً: المثابرة على الحركة هي الطريقة المثلى للحفاظ على حيويتك

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 3-7-2024

مهنياً: قد لا تكون الأجواء مشرقة إذ ان الأمور قد تتعقد اعتبارا من منتصف النهار مع وصول القمر الى الدلو فتمر بفترة من الازعاج وتعود مشكلة قديمة للظهور في حياتك من جديد تسعى لإيجاد تسوية نهائية لها.

عاطفياً: يدعوك الشريك إلى أن تتخلى قليلاً عن موقفك العدائي تجاه بعض الأمور، وأن تأخذ الحياة بصورة أكثر مرحاً وتساهلاً.

صحياً: القلق يؤثر في حياتك الصحية والنفسية وكثرة الجلوس تسبب لك آلاماً في الظهر.