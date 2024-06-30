كبار السن الأكثر تواجدا.. تفاصيل الجولة الأولى لانتخابات البرلمان الفرنسية

جدة - نرمين السيد - انتخابات فرنسا

قال خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن أكثر من 50 مليون ناخب فرنسي يتوجهون للجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد نتيجة الانتخابات الأوروبية التي أعطت أفضلية الأصوات لحزب التجمع الوطني، مشيرا إلى أن الانتخابات وصفت بالتاريخية.





ولفت شقير، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أنه رصد حشدًا كبيرًا من كبار السن كانوا الأكثر تواجدًا أمام اللجنة، مشيرًا إلى أن نسبة كبيرة من الفرنسييين يصل عددهم إلى 2 مليون و600 ألف قاموا بعمل توكيلات، ما يؤكد استطلاعات الرأي أن نسبة التصويت ستصل إلى 63%. وواصل: "كبار السن في اللجنة الرئيسية لمدينة مارسيليا الخاصة بالغرفة التجارية هم الأكثر إقبالا، وقد تصل نسبة التصويت في الجولتين 65%، والصحف الفرنسية أكدت على صعوبة التحدي، فهذه الانتخابات تتم وسط إجراءات أمنية مشددة حسب وزير الداخلية الفرنسي، الذي أكد أنه أصدر قرارات وخطابات إلى المحافظين بأهمية توخي الحيطة والحذر".

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