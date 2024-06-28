"الريمونتادا".. بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم "الحريفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "الحريفة" نجاحًا كبيرًا وقد تخطت إيراداته في شباك التذاكر المتوقع، وأيضًا لقي الفيلم نجاحًا كبيرًا وإشادة واسعة من الجمهور، وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققه الفيلم أعلن منذ شهور المنتج طارق الجنايني عن وجود جزء ثاني من الفيلم ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثل نجاح الجزء الأول.

وفأجا المنتج طارق الجنايني جمهور فيلم الحريفة مساء أمس ببدء التحضيرات للجزء الثاني رسميًا وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث ظهر بالفيديو أبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة" وهم نور النبوي، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، كزبرة.

وقد نشر الفيديو وعلق عليه قائلًا:" الحريفة راجعين من تاني وعايزنكم معانا في الريمونتادا".

وفتح الباب للموهوبين قائلا:" لأي بنت أو ولد من سن ١٨ ل٢٥ تقدروا تبعتوا فيديوهات ليكم وانتوا بتمثلوا مشهد من فيلم الحريفة ولو بتلعبوا كورة فرجونا".

نجاح الجزء الأول من فيلم "الحريفة"

والجدير بالذكر أنه قد تم طرح الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في 4 يناير الماضي بجميع دور العرض وقد حقق نجاحًا كبيرًا وقد وصلت نسبة إيراداته نحو 75 مليون جنيهًا وأكثر.

أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال الجزء الأول من فيلم "الحريفة"

يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision