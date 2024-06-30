تعرف علي موعد طرح ألبوم محمد حماقي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم محمد حماقي خلال حفله في ليالي مصر عن ألبومة الجديد، الذي من المقرر طرحه في منتصف يوليو المقبل، مؤكدًا أنه يستعد لطرحه على جميع المنصات الإلكترونيا، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

أحدث أعمال محمد حماقي

من ناحية أخرى، يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في الرياض، يوم الأحد 25 أغسطس المقبل، ضمن حفلات "جولة المملكة"، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم.

آخر أعمال محمد حماقي

وكان آخر أعمال محمد حماقي كانت أغنية "إيه السعادة دي"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل وجيتار مصطفى أصلان، وايضا أغنية "حبيت المقابلة"، والأغنية من كلمات تامر حسين، توزيع توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، مدير تصوير محمد إبراهيم، إخراج يوسف حماد، ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدى بدر.

كلمات أغنية "إيه السعادة دي"

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

إنت غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

إيه السعادة دي

إنت بالنسبة لي حبي الأبدي

إنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي

(إنت غالي عندي (غالي عندي

إيه ده اللي أنا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعمري يهدي

نبذة عن محمد حماقي

ولد محمد حماقي 4 نوفمبر 1975م في القاهرة، تخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، تزوج من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، وفي 06 يونيو 2017 أنجبت زوجته نهلة طفلة سماها فاطمة، بدأ حماقي الغناء في عام 1997 عندما قدم أول أغانيه «الحلو يحب الحنية» في ألبوم غنائي بعنوان «لقاء النجوم 3»، حصل علي جائزة أفضل فنان من الفنون المصرية والعربية، الأسطوانة الذهبية لعام 2005 من مجلة أخبار النجوم عن أغنية يانا يانتا، جائزة أفضل مطرب شاب وأحسن ألبوم من موقع في الفن، جائزة أفضل صوت شاب من مجلة ليالينا، الأسطوانة البلاتينية عن تحقيق ألبومه خلص الكلام أعلى مبيعات لعام 2006 في الشرق الأوسط، جائزة أفضل أغنية من موبينيل ميوزك أورد عن أغنية أحلى حاجة فيكى، جائزة الموركس دور كنجم الشباب العربي، جائزة أفضل مطرب عن إستفتاء مجلة الدير جيست.