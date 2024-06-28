تامر حسين يحتفل بفوزه بجائزة أفضل شاعر على مستوى الشرق الأوسط



القاهرة - محمد ابراهيم -

فاز الشاعر تامر حسين بجائزة "أفضل شاعر في حفل مسابقة حفل جوائز الشرق الاوسط ميدل إيست "Mema Encouragement Awards" السنوية لعام 2024.

تم اختيار تامر حسين من قبل لجنة تحكيم متخصصة من نقاد وأدباء بارزين في المنطقة، وذلك تقديرًا لإسهاماته الأدبية المتميزة وتأثيره الواسع في الساحة الشعرية العربية خلال السنوات الأخيرة.



آخر أعمال تامر حسين

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر حسين أغنية تتحبى للنجم عمرو دياب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية تتحبى لـ تامر حسين

انت اول كل حاجه والبدايه ف كل شيء

حب اول مره يجي لما قلبي كان بريء

انت اول كل حاجه وانت عارف كنت ايه

وانت اول حد يمشي ودمعتي تنزل عليه

كنت اول كل حاجه بتجري ليا

كنت اول روح بتلمس حاجه فيا



كنت اول حب يجي ونفسي يفضل

كنت اول فرحه بتمناها تكمل

كنت اول حد برسم صوره ليه

كنت اكتر حد بعرف قيمتي بيه

كنت بالنسبالي نفسي وكنت بكره

كنت عمري بس ليك انا كنت فتره

اللي يعرف مالبدايه النهايه هاتبقي فين

مش هايغلط ف اختياره بس نعرف ده منين

كنت اخر مره آمن قولي آمن بس مين

مافتكرش احب تاني صعب اغلط مرتين

كنت اول كل حاجه بتجري ليا

كنت اول روح بتلمس حاجه فيا

كنت اول حب يجي ونفسي يفضل

كنت اول فرحه بتمناها تكمل

كنت اول حد برسم صوره ليه

كنت اكتر حد بعرف قيمتي بيه

كنت بالنسبالي نفسي وكنت بكره

كنت عمري بس ليك انا كنت فتره

كنت اول كل حاجه بتجري ليا

كنت اول روح بتلمس حاجه فيا

كنت اول حب يجي ونفسي يفضل



كنت اول فرحه بتمناها تكمل

كنت اول حد برسم صوره ليه

كنت اكتر حد بعرف قيمتي بيه

كنت بالنسبالي نفسي وكنت بكره

كنت عمري بس ليك انا كنت فتره