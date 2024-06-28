- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة - صورة أرشيفية
وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إنه في فصل الصيف، والذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة ومزيدا من نسبة الرطوبة سيبدأ مصطلح "الحرارة المحسوسة" يتردد كثيرًا.
وأضافت، نصًا: "تمثل درجات الحرارة التي تراها عادةً على موقعنا وفي نشراتنا الرسمية درجة حرارة الهواء، وتكون مقاسة بمعايير دولية مطبقة في جميع أنحاء العالم تبعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ ولكن هذا لا يأخذ في الاعتبار كيف يعاني الإنسان بالفعل من درجة الحرارة علي مدار اليوم وتحت أشعة الشمس".
وتابعت: "ولكن درجة الحرارة "التي نشعر بها" عندما نخرج في الهواء الطلق، في الواقع هي درجة حرارة "الإحساس" الخاصة بالإنسان وتأخذ في الاعتبار سرعات الرياح، والرطوبة النسبية ودرجة حرارة الهواء. على سبيل المثال في فصل الشتاء، يمكن أن تشعرك الرياح القوية ببرودة أكبر مما تشير إليه درجة الحرارة المقاسة".
واستطردت: "على العكس من ذلك في يوم رطب من فصل الصيف، يمكن أن تشعر بأنها أكثر حرارة بشكل غير مريح مما توحي به درجات حرارة الهواء نفسها. في كلتا الحالتين، يمكن أن تكون تأثيرات درجة الحرارة والرياح والرطوبة أكبر بكثير".
وأردفت الأرصاد الجوية: "يجب مراعاة درجة حرارة الهواء المتوقعة والرطوبة النسبية وقوة الرياح عند حوالي مترين "الارتفاع النموذجي لوجه بشري" جنبًا إلى جنب مع فهمنا لكيفية فقدان الحرارة من جسم الإنسان خلال الأيام الباردة والرياح".
في الأيام العاصفة، كما تقول الأرصاد "تزداد سرعة تبخر الرطوبة من بشرتك وتعمل على نقل الحرارة بعيدًا عن الجسم مما يجعلها أكثر برودة مما هي عليه في الواقع، ولكن عندما تكون الرطوبة عالية، ينخفض معدل التبخر والتبريد، مما يجعله يشعر بالسخونة أكثر مما هو عليه في الواقع".
واختتمت الأرصاد تعلقها على مصطلح "درجات الحرارة المحسوسة"، قائلة: "ويوجد معادلات رياضية كثيرة لحساب درجة الحرارة المحسوسة وتستخدم هذه الصيغ الرياضية بناءً على فهمنا لقشعريرة الرياح في درجات الحرارة المنخفضة ونسبة الرطوبة في درجات الحرارة العالية، وبناء أيضًا علي طبيعة المنطقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر درجات الحرارة المحسوسة.. الأرصاد توضح معنى المصطلح الشائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.