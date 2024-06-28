لطيفة تحتفل بتخطي أغنية "مفيش ممنوع" مليون مشاهدة عبر اليوتيوب



القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة لطيفة عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم "مفيش ممنوع"، حيث شاركت "لطيفة" جمهورها بفيديو من الأغنية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" أول مليون مشاهدة لـ مفيش ممنوع على اليوتيوب أقل من 24ساعة".

وأضافت:" شكرا لكل الكلام الحلو اللي يوصلني على الكليب فرحانة من قلبي بجد".



تعليقات الجمهور على منشور لطيفة

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ألبوم تحفة فنية، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال لطيفة

والجدير بالذكر آخر أعمال لطيفة أغنية بتقول جرحتك، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

والأغنية من كلمات كريم حكيم، لحن خالد فتوح، توزيع موسيقي ومكساج تميم ماستر Dick Beetham‏

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

بتقول جرحتك وعرفت غلطي وجيت صارحتك

وحاولت أصلح في اللي فات

وفضلت أحايلك بالساعات

وقبلت تكسفني بصراحتك

قليت في راحتك

وكنت بابكي عشان صارحتك

وقبلت أسفي بمعجزات

عمال تألف في حكايات

تحب أقول للناس حقيقتك؟

تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك؟

ولا أنت زي زمان بتزعل من الحقيقة

خلیني ساكتة أنا لو حاسبتك

مش هتلقى الهادية والعاقلة البريئة

بتقول عليا القسوة كانت طبع فيا

وندمت متأخر وجيت

وعشان حنين قال نسيت

وقبلت ترجع تاني ليا

صعبان عليا عمال تقل قصاد عينيا

ونزلت من نظري وبقيت في حياتي ماضي وانتهيت

ریحني من كدبك شوية

تحب أقول للناس حقيقتك؟

تحب أقول مين اللى دمع من دقيقة

تحب أضيع تاني هيبتك؟

ولا أنت زي زمان بتزعل من الحقيقة

خلیني ساكتة أنا لو حاسبتك

مش هتلقى الهادية والعاقلة البريئة