العالم اليوم - المناظرة ستكشف "عيب بايدن" وتحرم ترامب من "ميزته"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يونيو 2024 02:22 صباحاً - قد تكشف المناظرة الرئاسية الأمريكية المرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، عن شيخوخة بايدن في الوقت الذي قد يواجه فيه ترامب صعوبة بسبب غياب الجمهور.

وتعتبر المناظرات الرئاسية فرصة حاسمة للمرشحين للتأثير على الرأي العام وكسب الدعم، حيث سيكون على ترامب أن يتكيف مع هذا التحدي الجديد ويجد طرقا أخرى للتواصل مع الجمهور عبر الشاشة، في حين أن بايدن سيستفيد من التركيز على النقاط الأساسية دون التشويش الناتج عن التفاعل الجماهيري.

جو بايدن

ويدخل بايدن المواجهة التلفزيونية مع تعرضه للسخرية من معارضيه الذين يعتبرونه غير مناسب للمنصب. حسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ويرى الكثيرون أن وجه جو بايدن (81 عاما) يعكس عمره عندما ينظر إلى الكاميرا، وهو ليس مناسبًا لمنصة المناظرة ولايبدو مستعدا لفترة رئاسية ثانية.

ويعتبر هذا التصور متجذر في الوعي العام، ومدعوم بحوادث شهيرة مزعومة من "تجميد الدماغ".

وأظهر استطلاع لـ"سي بي إس" في وقت سابق من هذا الشهر أن حوالي ثلث الناخبين فقط يعتقدون أن بايدن لديه القدرة العقلية لمنصب الرئاسة، مقارنة بنصف الناخبين الذين يعتقدون أن لترامب القدرة على ذلك.

ويرتقب أن تكون كيفية أداء بايدن في المناظرة التلفزيونية المباشرة، فرصة لتأكيد أو دحض القلق بشأن عمره.

دونالد ترامب

أما دونالد ترامب فيواجه تحديا من نوع آخر بسبب غياب الجمهور وهو ما قد يحرمه من التفاعل الفوري والدعم الذي يعتمد عليه كثيرًا في مثل هذه الأحداث.

ويعتمد ترامب بشكل كبير على ردود أفعال الجمهور لتشكيل خطابه وتحفيزه خلال المناظرات.

والتفاعل الفوري مع التصفيق والضحك من الجمهور يمنح ترامب طاقة إضافية ويساعده على تعزيز حضوره على المنصة، ومع غياب هذا العنصر في المناظرة المرتقبة، قد يجد ترامب نفسه في وضع غير مريح، مما قد يؤثر على أدائه العام.