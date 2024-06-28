إيناس عز الدين في إطلالة ساحرة ومبهرة عبر الانستجرام (صورة)



القاهرة - محمد ابراهيم -

عرضت الممثلة إيناس عز الدين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وظهرت إيناس في الصورة وهي ترتدي بجامبوسوت باللون الأبيض، مما أثار إعجاب متابعيها.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من المتابعين، حيث حصلت على آلاف الإعجابات والتعليقات المشيدة بأناقة إيناس وأسلوب إطلالتها البسيط والأنيق.

ويُعد هذا التنسيق الأبيض من الإطلالات المفضلة لدى النجمة إيناس عز الدين، والتي تميل إلى اختياره في العديد من المناسبات والفعاليات.

آخر أعمال إيناس عز الدين



يذكر أن إيناس عز الدين شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "توحة" بطولة علا غانم، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

أبطال مسلسل ديفيليه



و مسلسل "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام