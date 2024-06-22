نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي تطبق الغرامات على ممارسة المؤثرين نشاط الدعاية والإعلان دون ترخيص من يوليو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 يونيو 2024 12:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن بدء تطبيق قرار جديد يلزم المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، وذلك اعتباراً من بداية شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الدائرة أن القرار يشمل تطبيق جزاءات ومخالفات تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة الاقتصادية، وذلك مع بداية تطبيق القرار المذكور أيضًا في بداية شهر يوليو.

وبالنسبة للرسوم، أوضحت الدائرة أن قيمة الترخيص تبلغ 1250 درهماً للمؤسسات الفردية، و5000 درهم للشركات.

وأوضحت الدائرة آلية تقديم طلبات الترخيص والتصاريح بسهولة من خلال منصة “تم”، حيث يمكن للمنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي تحديد الأنشطة المطلوبة وتقديم الطلبات عبر الدخول إلى “خدمات دائرة التنمية الاقتصادية”.

وأوضحت أن الأجانب خارج الدولة يمكنهم الحصول على الترخيص بشرط وجود بطاقة هوية إماراتية أو الرقم الموحد.

وأكدت الدائرة على أن الشركات الحكومية غير مستثناة من هذا القرار، وعليها أيضًا الامتثال للضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى أن مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية، مما يحميهم من الجزاءات المحتملة.

وختمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإشارة إلى أن هناك 543 ترخيصًا حاليًا لأنشطة الخدمات الإعلانية عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع توقع زيادة هذا العدد بعد تطبيق القرار الجديد، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وتنظيم هذا القطاع الحيوي.