طلاب الدبلومات الفنية ينهون الامتحانات العملية والنتيجة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - وزير التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن طلاب شهادة الدبلومات الفنية، انتهوا اليوم الخميس، من أداء الامتحانات العملية والمعملية للعام الدراسي 2023/2024، مشيراً إلى أنه تجري الآن أعمال التقدير.





وأضاف عمارة، أنه عندما تنتهي اللجان من عملها يتم تجميع النتيجة ومراجعتها للإعداد للاعتماد. وأدى طلاب شهادة الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية، خلال الفترة بين 25 مايو و6 يونيو 2024، ومن المتوقع اعتماد النتيجة وإعلانها خلال أيام.

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