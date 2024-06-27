وليد سامي وإلهام عبد البديع يطرحان مدلعة

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت النجمة إلهام عبد البديع وزوجها الملحن وليد سامي الحماس لدي جمهورهم من خلال مشاركتها أحدث أعمالهم الغنائية الجديدة مدلعة، والتي تجمعها مع زوجها الفنان وليد سامي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تفاصيل أغنية متدلعة



متدلعة، كلمات حودة الجوكر، ألحان وليد سامي، توزيع زيزو المايسترو، إخراج كامبا، تصوير طارق حسين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات أجمل ثنائي، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يوفقكم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



وعلى صعيد آخر، تنتظر الفنانة إلهام عبد البديع عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "جبل الحريم".



ويذكر أن فيلم جبل الحريم هو الفيلم الأول من نوعه الذى يكسر قاعدة نجم الشباك، واعتمد الفيلم اعتمادا كليا على النساء واختفاء كامل لتواجد الرجال والأطفال، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لصناع الفيلم.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام عبدالبديع مسلسل عالم تاني وهو من بطولة رانيا يوسف، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبدالمنعم، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.