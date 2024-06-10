نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. رانيا يوسف برفقة محمد جمعة من كواليس مسلسل "ابن حرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو جديد من كواليس تصوير مسلسل "ابن حرام".





ونشرت رانيا يوسف الفيديو الذي ظهرت فيه برفق الفنان محمد جمعة، وعلقت: عاملين ايه في الحر ده؟، من كواليس مسلسل ابن حرام".





أبطال مسلسل" ابن حرام"

العمل من بطولة رانيا يوسف، وخالد زكي، ويشارك فيه نواليا مصطفى ودعاء حاتم واوزوريس، وهو من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري، وكان من المفترض مشاركة الفنان مدحت صالح في البطولة مع الفنانة رانيا يوسف ولكنه اعتذر بسبب انشغاله بإحياء الحفلات الغنائية.

أحدث أعمال رانيا يوسف

وتشارك رانيا يوسف في مسلسل جديد تقدم خلاله شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "سيما ماجي"، والتي تواصل تصويره في الفترة الحالية استعدادًا لعرضه في الفترة المقبلة، وتجسد خلال أحداثه شخصية فتاة من طبقة فقيرة وتعمل خادمة في البيوت، وتعاني من عدم الإنجاب، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.





يشارك في بطولة مسلسل "سيما ماجي" عدد كبير من الفنانين أبرزهم رانيا يوسف، حورية فرغلي، مادلين طبر، كمال أبورية، محسن منصور، ضياء عبدالخالق وآخرون من النجوم، تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدي.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف الفنية، هو مشاركتها في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، والذي تم عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "بقيتا اتنين"

شارك في بطولة مسلسل "بقينا اتنين" كوكبة من نجوم الفن أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

أحداث مسلسل "بقينا اتنين"

تدور أحداث المسلسل حول قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب، وكذلك طليقها، في إطار كوميدي درامي.