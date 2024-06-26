نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد مراد يشوق الجمهور لـ "الفيل الأزرق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف أحمد مراد عن تجهيزيه للجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق»، وروج له حيث نشر صور جديدة ظهر فيها وفي الخلفية فيلًا لونه أزرق، بالإضافة لمزج مراد بالصور بين شخصيات رواياته الشهيرة فمزج شخصية الفيل الأزرق، وشخصية أخرى تحمل اسم سليمان السيوفي، وهو بطل إحدى الروايات الشهيرة للكاتب أحمد مراد، وعبر الجمهور عن سعادته بعد نشر مراد بوستر العمل.

ومن المتوقع عدم مشاركة الفنان كريم عبدالعزيز في موسم رمضان 2025 بسبب ارتباطه بفيلم «الفيل الأزرق 3»، بجانب عدد من المشاريع السينمائية الأخرى.

أحداث "الفيل الأزرق 2"

تبدأ أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2" بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يُستدعى الدكتور يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، وهناك يواجه من يتلاعب بحياته وحياة أسرته، فيلجأ إلى حبوب الفيل الأزرق في محاولة للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

أبطال فيلم "الفيل الأزرق 2"

فيلم "الفيل الأزرق 2" من إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وإخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد. يشارك في بطولته كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، هند صبري، ومروان يونس، مع ظهور إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز مسلسل "الحشاشين" والتي دارت أحداثه حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.